Активисты ожидают, что Генпрокуратура наведет порядок в «Борисполе»

Ассоциация повторно обратилась в Генпрокуратуру с требованием на время проведения Мининфраструктуры Украины проверки финансово-хозяйственной деятельности ГП «Международный аэропорт «Борисполь» за 2011-2014 гг. отстранить от занимаемых должностей генерального директора аэропорта Сергея Гомболевского и его заместителя Бориса Шахсуварова, а также расследовать их деятельность на предмет внедрения на предприятии коррупционных схем.

«Мы ожидаем не просто формальных кадровых перестановок в руководстве предприятия, а полного обновления руководства по итогам проведения расследования и проверки финансово-хозяйственной деятельности аэропорта «Борисполь»», - отметил В.Лесик.

В.Лесик подчеркивает, что оба нынешних руководителя аэропорта и С.Гомболевский, и Б.Шахсуваров ранее уже возглавляли «Борисполь» в течение проверяемого периода. «Обычно, в таких случаях, на период проведения проверки руководство отстраняют от исполнения обязанностей, чтобы избежать влияния на результаты проверки и давления на проверяющих», - добавил активист.

«Нас возмущает позиция Министерства инфраструктуры Украины относительно ключевого предприятия в области авиаперевозок. Вместо полного обновления руководства предприятия, а не только смены первого лица, и уничтожения всех коррупционных схем, министерство делает лишь косметические рокировки руководителей, в результате которых коррупционеры продолжают руководить аэропортом», - отметил В.Лесик.

Напомним, 8 июля во время акции протеста активистов «Ассоциации защиты прав граждан Украины» и «Украинской националистической самообороны» под Министерством инфраструктуры заместитель министра Петр Пинкас сделал заявление, что Управление внутреннего аудита Мининфраструктуры в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности «Международного аэропорта «Борисполь» за 2011-2014 годы выявило множество нарушений. При этом замминистра П.Пинкас отметил, что злоупотреблений нынешним руководством предприятия пока не было зафиксировано.

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«С одной стороны, замминистра заявляет о том, что выявлено множество нарушений, а с другой стороны, говорит, что в отношении людей, которые тогда возглавляли аэропорт, злоупотреблений не выявлено», - подчеркивает В.Лесик.

Активисты напоминают, что заместитель гендиректора аэропорта Б.Шахсуваров возглавлял предприятие именно в тот период, который подлежит проверке, в частности в 2008-2011 годах. В частности,в 2010 году против Б.Шахсуварова было возбуждено уголовное дело по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах. В июле того же года правоохранительные органы провели обыски в служебном кабинете Б.Шахсуварова, но он продолжил руководить предприятием.

Нынешний генеральный директор аэропорта С.Гомболевский в период до 2011 года занимал должность начальника терминала аэропорта и уволился с предприятия одновременно с Б. Шахсуваровым. В марте 2014 года С.Гомболевский фактически возглавил аэропорт, заняв место своего бывшего руководителя Алексея Кочанова, которого отстранили из-за связей с «Семьей» бывшего президента страны В.Януковича. С.Гомболевский работал заместителем А.Кочанова с июля 2013 года.

Активисты уже не первый раз обращаются с официальными письмами с изложенными фактами злоупотреблений в «Борисполе» в Генеральную прокуратуру Украины, премьер-министру Украины Арсению Яценюку и президенту Украины Петру Порошенко.