Убытки инфраструктуры Донбасса от боевых действий достигли 1 млрд гривень

Сумма убытков, нанесенных инфраструктуре Украины в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий, предварительно оценивается в 1 млрд грн.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН в Славянске министр инфраструктуры Украины Максим Бурбак.

“Сумма вместе с убытками по "Укрзализныце" - около 1 млрд грн. Это предварительны цифры и, к сожалению, они не будут уменьшаться”, - сказал министр.

Во время боевых действий пострадали автомобильные дороги, мостовые переходы, железнодорожная инфраструктура, а также аэропорты Донецка и Луганска.

Бурбак отметил, что убытки дорожного хозяйства, по предварительной информации, составляют 500 млн грн.

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В то же время министр подчеркнул, что, по предварительной информации, в донецком и луганском аэропортах взлетно-посадочные полосы, которые являются самым дорогим инфраструктурным объектом в аэропорту, не пострадали.

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“Предварительно была информация, что взлетно-посадочные полосы не пострадали, это дороже всего. Терминалы можно застеклить, но с точки зрения инфраструктуры, самый дорогой объект - это взлетно-посадочные полосы”, - сказал Бурбак.

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Как сообщал УНИАН, вследствие боевых действий в Донецкой и Луганской областях частично или полностью разрушено множество объектов транспортной инфраструктуры. В частности, террористы многократно подрывали объекты железной дороги, осуществляли нападения на пограничные пункты пропуска, обстреливали аэропорты.