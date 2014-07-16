Латвия и Исландия надеются, что Франция прекратит поставки «Мистралей» в Россию

Франции стоит пересмотреть сотрудничество с Россией по вопросу поставок военных кораблей «Мистраль» в связи с ситуацией в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил во время пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Латвия расценивает это очень отрицательно, мы об этом уже заявляли еще с 2010 года, когда получили известие о том, что такой контракт будет подписан. Я этот вопрос поднимал и во время встречи со своим французским коллегой в мае этого года. Он меня заверил, что окончательное решение будет приниматься где-то в октябре», - сказал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что «позиция Латвии такова, что в этих условиях, когда, по нашим данным и по данным других стран и международных организаций, идет довольно серьезное снабжение сепаратистов в Луганской и Донецкой областях современным оружием, то мы все же должны, как ЕС, ввести санкции против России по поставкам оружия, по поставкам всех видов военной техники, в том числе, и этих кораблей».

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«Поэтому мы считаем, что это даже вопрос не экономических санкций, это вопрос европейской безопасности, в том числе всех стран Балтийского и Черноморского регионов... Мы надеемся, что наши партнеры поймут всю серьезность ситуации и пересмотрят это решение. Мы считаем, что на данном этапе продажа высоких военных технологий России противоречит интересам безопасности и здравому смыслу», - отметил министр иностранных дел Латвии.

В свою очередь глава МИД Исландии Гуннар Браге Свейнссон согласился со своим латвийским коллегой.

«Как можно вводить против России санкции и одновременно продавать им такое оружие? Я считаю, что эти вещи несовместимы», - сказал Свейнссон.

Как сообщал УНИАН, контракт стоимостью 1,2 млрд евро на постройку двух французских вертолетоносцев для ВМФ России был подписан в июне 2011 года. Ожидается, что первый корабль "Владивосток" поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй - "Севастополь" - в 2015 году.

Французские власти неоднократно заявляли, что намерены выполнять контракты с РФ относительно «Мистралей».