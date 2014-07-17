Дорогу госзначения в Житомирской области закрыли на ремонт

Движение на участке автомобильной дороги государственного значения Житомир - Черновцы в районе села Высокая Печь (Житомирский район) с 15 июля закрыто для всех видов транспорта из-за проведения ремонтных работ, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В сообщении сказано, что объезд ремонтируемого участка дороги в направлении Житомир - Чуднов организован по дороге Дубровка – Барановка - Высокая Печь до села Залужное, далее по дороге Романов-Романовка до села Романовка, далее по дороге Шепетовка – Чуднов - Бердичев до поселка городского типа Чуднов, где находится выезд на дорогу Житомир - Черновцы.

В направлении Чуднов - Житомир – по дороге Шепетовка - Чуднов - Бердичев до Бердичева, далее по дороге Житомир - Могилев - Подольский (через Винницу) до Житомира.

По данным пресс-службы, ориентировочная дата восстановления движения на участке дороги Житомир - Черновцы - 23 июля 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн за счёт дополнительных прогнозируемых поступлений в дорожный фонд.

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