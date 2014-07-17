Россияне простаивают в очереди на паром в Крым по 40 часов

Поток автомобилей, прибывающих в порт Кавказ на Керченскую переправу, не уменьшается, время ожидания погрузки составляет до 40 часов, сообщает сайт АНО «Единая транспортная дирекция».

С 18.00 16 июля до 10.00 17 июля паромы, обслуживающие переправу, совершили 42 рейса в обе стороны. В настоящее время в порту Кавказ очереди на паром ожидают около 2200 машин, в порту Крым — 25 автомобилей. За предыдущие сутки было перевезено 2700 пассажиров по единому билету и 2300 машин.

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В среду состоялся тестовый рейс вновь прибывшего греческого парома «Олимпиада». За круговой рейс он перевез 216 легковых автомобилей, 10 автобусов и 955 пассажиров. В четверг в 9.00 паром вышел из порта Кавказ во второй рейс со 131 машиной и 413 пассажирами на борту.

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Российских автомобилистов по-прежнему призывают воспользоваться общественным транспортом для поездок в аннексированный Крым.

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