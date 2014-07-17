«Укрзализныця» ежедневно предлагает до 10 тыс. билетов на поезда из Киева в западном направлении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в период повышенного спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в летний сезон ежедневно предлагает пассажирам до 10 тыс. билетов на поезда из Киева в западном направлении, а также более 5 тыс. билетов на поезда в Одессу, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» предлагает пассажирам наибольшее количество мест в самых популярных на сегодняшний день направлениях – к местам массового отдыха. Так, на поезда из Киева в западном направлении ежедневно в продаже почти 10 тыс. мест, в одесском направлении – 5300 мест, в Бердянск – 556 мест», – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на железных дорогах Украины функционирует 1500 билетных касс для продажи проездных документов, которая открывается за 30 суток до предполагаемой даты отправки поезда одновременно во всех кассах, а также через Интернет и отделения украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта».

Также сообщается, что для удовлетворения спроса на перевозки железнодорожным транспортом «Укрзализныця» назначила на 11 и 18 июля дополнительный поезд № 239/240 сообщением Киев - Ужгород, с 11 июля по 1 августа – поезд № 269/270 по маршруту Киев - Ивано-Франковск, который курсирует через день, а для перевозки пассажиров из Донбасса – поезд № 534/564 Киев – Ясиноватая – Луганск, который будет курсировать до 22 июля включительно.

Кроме того, на период летних перевозок ведомство назначило ежедневное курсирование поезда № 227/228 сообщением Киев – Бердянск, тогда как в прошлом году поезд следовал через день, назначило новый поезд № 281/282 Киев – Геническ (Херсонская обл.), поезд № 297/298 Киев - Херсон и № 209/210 Киев - Николаев, а в сообщении Киев – Одесса – поезд категории «Интерсити+» № 761/762, на маршруте которого задействован скоростной электропоезд ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.

«Укрзализныця» осуществляет постоянный мониторинг населенности поездов и при увеличении спроса в соответствии с техническими возможностями назначает дополнительные поезда», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на 18 и 20 июля дополнительный поезд №239К/207Л сообщением Киев – Ужгород – Киев.

Кроме того, на период с 11 июля по 1 августа «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №269К/269Л сообщением Киев – Ивано-Франковск, который курсирует через день, на 11 и 13 июля – дополнительный поезд №239К/239Л по маршруту Киев – Ужгород.

Львовская железная дорога назначила с 1 июня по 1 сентября ежедневный поезд по маршруту Черновцы – Геническ.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.