Кличко назначил нового начальника Киевского метрополитена

Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко назначил Виктора Брагинского на должность руководителя коммунального предприятия "Киевский метрополитен", сообщили УНИАН в пресс-службе столичной администрации.

Согласно сообщению, 17 июля Кличко представил коллективу предприятия новоназначенного главу столичной подземки, подчеркнув, что на сегодняшний день метрополитен имеет многочисленные долги, поэтому основной задачей нового руководства должно стать повышение эффективности работы предприятия.

«В этом году метро было дотационным на 370 миллионов гривен, а в следующем году ожидаемый размер дотаций составит на 200 миллионов гривен больше. Поэтому наша основная задача – повысить экономический КПД метрополитена», – цитирует пресс-служба Кличко.

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Кроме того, одним из приоритетных направлений для поступления средств в бюджет мэр столицы назвал борьбу с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, ранее киевский городской голова Виталий Кличко подписал ряд распоряжений о кадровых изменениях в руководстве коммунальных предприятий столицы, в частности, об увольнении с должности директора КП «Киевский метрополитен» Руслана Казюлькина, который руководил метрополитеном с 14 мая текущего года.

В 2013 году столичный метрополитен увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 794 единицы.