«Укрзализныця» восстановила 6 мостов в зоне АТО

Специализированные подразделения Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорог Украины восстановили шесть искусственных сооружений, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и пророссийскими боевиками, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "(Укрзализныця").

«Шесть искусственных сооружений, поврежденных во время боевых действий, в том числе четыре железнодорожных моста, путепровод и пешеходный переход, - восстановили железнодорожники Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорог, чтобы сохранить движение поездов в восточных регионах Украины», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 17 июля специализированные подразделения железных дорог отремонтировали поврежденный путепровод на 252 км направления Кривой Рог - Волноваха Приднепровской магистрали, а также восстановили железнодорожные мосты на Южной железной дороге: на 18 км участка Безлюдовка - Мохнач и на 37 км участка Харьков - Купянск.

Кроме того, железнодорожники восстановили железнодорожные мосты 1036 км перегона Словянск - Шпичкино и 958 км перегона Кондрашевская - Старобельск Донецкой железной дороги, а также пешеходный мост по станции Красный Лиман.

«Отдельная благодарность украинским железным дорогам. Даже во время военных действий железнодорожники выходят и, рискуя своей жизнью, ремонтируют объекты инфраструктуры», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Максима Бурбака.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 15 июля железнодорожники восстановили 40 объектов путевого хозяйства из 52 поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины на общую сумму 3,14 млн грн.

Железнодорожники начали подготовительные работы по восстановлению узловой больницы и станции в городе Красный Лиман в Донецкой области, которые были повреждены во время боевых действий, на восстановление которых необходимо 202 млн грн.

Донецкая железная дорога с 11 июля 2014 года возобновила движение пригородных поездов в направлении освобожденного от террористов Краматорска в Донецкой области, еще ранее «Укрзализныця» возобновила движение электропоездов в направлении из Харькова в Славянск.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.