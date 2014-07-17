"Укрзализныця" оспорит в суде решение АМКУ относительно доначислений "Нибулону"

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "(Укрзализныця") заявляет о несогласии с решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о признании в своих действиях нарушения относительно доначисления и взыскания одному из крупнейших производителей и экспортеров сельхозпродукции в Украине агрохолдингу «Нибулону» соответствующей доли тарифа на перевозку зерна и намерена подавать исковое заявление в суд, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

В то же время, в пресс-службе АМКУ сообщили, что комитет настаивает на обоснованности и законности принятого решения о нарушении "Укрзализныцей" законодательства о защите экономической конкуренции, когда ведомство доначислило "Нибулону" тариф на перевозку грузов, и намерен отстаивать свою позицию в суде.

"В июле 2013 года решением Антимонопольного комитета Украины действия "Укрзализныци", которые заключаются в обязательстве железных дорог (Южной, Юго-Западной и Одесской) указывать в перевозочных документах - перевозку зерновых грузов ООО СП "Нибулон" до станции Николаев-Грузовой как перевозку зерновых грузов на экспорт, и доначислении и взыскании соответствующей доли тарифа без надлежащих обоснований, были признаны нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке перевозки грузов транспортом общего пользования», - сообщили в пресс-службе комитета.

За указанное нарушение на "Укрзализныцю" был наложен штраф в размере 100 млн грн и возложено обязательство, согласно которому «Укрзализныця» должна разработать и утвердить для своих структурных подразделений механизм контроля за правильностью определения грузовладельцами назначения груза (на экспорт или внутреннее сообщение).

"Укрзализныця" обратилась в АМКУ для пересмотра решения, однако имеющаяся в комитете информация подтверждает наличие в действиях ведомства нарушения, и, как следствие, решение комитета было оставлено без изменений.

АМКУ также отмечает, что призвал Министерство инфраструктуры потребовать от "Укрзализныци" разработать вышеуказанный механизм контроля, который, по мнению комитета, «в дальнейшем позволит предотвратить совершение подобных нарушений».

«Такие действия комитета не нашли поддержки и надлежащего реагирования ни со стороны "Укрзализныци", ни со стороны Министерства инфраструктуры Украины. Учитывая это, Антимонопольный комитет Украины намерен защищать свою позицию в судебном порядке»,- подчеркнули в пресс-службе АМКУ.

В то же время, в пресс-службе «Укрзализныци», комментируя решение АМКУ, уточнили, что основанием для такого решения стала перевозка зерна, к которой был применен экспортный тариф. Так, железнодорожным транспортом зерно было доставлено в адрес зернового терминала «Нибулон», который является международным пунктом пропуска в морском сообщении, а также включен в перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых осуществляется перемещение товаров через таможенную границу Украины.

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В «Укрзализныце» уточнили со ссылкой на данные, предоставленные Министерством налогов и сборов Украины, что за 2012 год через пункт пропуска через государственную границу Украины на территории перегрузочного терминала «Нибулон» вывезено 4 млн тонн зерновых грузов, из которых 3 млн тонн - непосредственно терминал «Нибулон». При этом в 2012 году железные дороги в адрес этого предприятия перевезли лишь 1,95 млн тонн зерновых грузов, что еще раз подтверждает факт экспорта зерновых грузов «Нибулону».

«То есть фактически зерно являлось экспортным грузом и отправлялось в адрес припортовой станции Николаев-Грузовой, которая кроме Николаевского морского порта обслуживает и припортовый терминал "Нибулона", а потому решение Антимонопольного комитета о применении внутренних тарифов на указанные перевозки является безосновательным. Необоснованным является и решение об обязательствах «Укрзализныци» разработать и утвердить механизм контроля за правильностью определения грузовладельцами назначения груза, что не является функциями, правами, обязанностями и полномочиями «Укрзализныци», - пояснили в пресс-службе железнодорожной администрации.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" заявила, что предложенное ею повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 12,5% в этом году, как и прежде, значительно отстает от роста цен на зерновую продукцию, поскольку цены на зерно растут значительно быстрее, чем происходит изменение тарифа на грузоперевозки.

В этой связи «Укрзализныця» считает необоснованным требование Украинской аграрной конфедерации оставить неизменными тарифы на перевозку зерна. Ведомство отмечает, что даже предложенное повышение тарифов на перевозку зерновой продукции приведет к росту цен производства не более чем на 0,04%, к примеру, цена 1 кг пшеницы и ячменя от предложенного изменения уровня тарифов увеличится лишь на 4,6 и 2,9 копеек соответственно.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме более 1,7 млн тонн и собственный перегрузочный терминал в Николаеве. Земельный банк компании составляет около 80 тыс. га.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.