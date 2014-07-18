Украина закрыла авиапространство над востоком страны

Украинские авиавласти закрыли авиационное пространство над востоком Украины после того, как пророссийские террористы сбили малазийский авиалайнер «Боинг-777».

Об этом авиавласти уведомили Европейскую организацию по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).

Читайте такжеНа борту сбитого лайнера Malaysia Airlines было 80 детей - СМИ

"После крушения украинские власти проинформировали Евроконтроль о закрытии маршрутов от земли до неограниченной высоты над восточной Украиной (Днепропетровский район полетной информации). Все планы полетов с использованием этих маршрутов в настоящее время отклоняются Евроконтролем. Маршруты останутся закрытыми до дальнейшего оповещения", - сказано в сообщении организации, размещенном на специализированном авиационном интернет-портале flightworx.aero.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины подтвердила, что Государственная авиационная служба Украины («Госавиаслужба») со вчерашнего дня, после подтверждения крушения «Боинга-777» в Донецкой области, полностью закрыла для полетов воздушное пространство над Донецкой, Луганской и частью Харьковской области.

В пресс-службе также сообщили, что к расследованию крушения авиалайнера будут допущены представители авиационных властей Малайзии и Нидерландов.

Европейская организация по безопасности аэронавигаци "Евроконтроль" также прекратила полеты над востоком Украины, пишет "Украинская правда".

"Следовательно Евроконтроль не принимает планы полетов, основанные на указанных маршрутах (на востоке Украины - ред.). Маршруты являются закрытыми к дальнейшему оповещению", - заявили в Евроконтроле.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Диспетчеры потеряли контакт с самолетом в 50 км от российско-украинской границы, в районе поселка Снежное Донецкой области, контролируемого силами самопровозглашенной «Донецкой народной республики». По сведениям очевидцев, самолет взорвался в воздухе, тела погибших разбросало в радиусе 4 километров.

Международная организация гражданской авиации (ICAO - International Civil Aviation Organization, ИКАО) и Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) помогут Украине расследовать причины падения самолета.

Ранее Государственная авиационная служба Украины («Госавиаслужба») расширила территорию воздушного пространства с ограничениями на полеты ниже 7,9 тыс. метров от поверхности земли над зоной АТО для гражданских воздушных судов.