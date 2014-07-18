МАУ изменила маршруты в обход зоны АТО

Крупнейший национальный авиаперевозчик компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) 17 июля с 18:00 изменила воздушные маршруты над зоной проведения антитеррористической операции в связи с тем, что пророссийские боевики сбили вчера пассажирский самолет "Боинг-777" "Малазийских авиалиний", сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания МАУ информирует, что в связи с тем, что сегодня в воздушном пространстве Украины над зоной проведения антитеррористической операции в Донецкой области был сбит пассажирский самолет, в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов, авиакомпания МАУ изменила воздушные маршруты над этим регионом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все самолеты МАУ отклоняются от воздушных трасс, пролегающих над территорией, где ведутся военные действия, и облетают ее на расстоянии более 200 км от границ зоны приведения АТО.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Диспетчеры потеряли контакт с самолетом в 50 км от российско-украинской границы, в районе поселка Снежное Донецкой области, контролируемого силами самопровозглашенной «Донецкой народной республики». По сведениям очевидцев, самолет взорвался в воздухе, тела погибших разбросало в радиусе 4 километров.