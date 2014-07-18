В аэропорту «Борисполь» отменили 11 рейсов

В крупнейшем украинском международном аэропорту «Борисполь» на сегодня отменено 11 рейсов на вылет и прилет.

Согласно данным онлайн табло на сайте «Борисполь», на вылет отменены 7 рейсов. В частности, отменен рейc компании Emirates в Дубаи, 2 рейса «Аэрофлота» в Москву, рейс Аir France в Париж, рейс туркменских авиалиний в Ашхабад, Air Moldova - в Кишинев, Air Astana - в Алматы.

На прилет отменены 4 рейса из Ашхабада, Москвы, Кишинева и Алматы.

Как сообщал УНИАН, украинские авиавласти с 17 июля закрыли авиационное пространство над востоком Украины после того, как российские террористы сбили малайзийский авиалайнер «Боинг-777».

17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 282 пассажиров и 15 членов экипажа.