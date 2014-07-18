На вокзале Славянска установили бесплатный Wi-Fi

13:20, 18 июля 2014
Транспорт/Связь
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Следующий этап – обеспечение беспроводной интернет-связью на вокзалах в Луганске и Краматорске

«Укрзализныця» установила бесплатный Wi-Fi на вокзале Славянска / vk.com/ukraine_narod

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "(Укрзализныця") за счет собственных средств установила бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi на железнодорожном вокзале одного из освобожденных от российских террористов силами АТО восточных городов – Славянска, также планирует провести Wi-Fi на вокзалах Луганска и Краматорска, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«По поручению генерального директора Бориса Остапюка «Укрзализныця» за собственные средства начала обустраивать инфраструктуру связи в зоне АТО в Донецком регионе: в городах Славянск, Краматорск и Красный Лиман, а также в городе Родаково вблизи Луганска», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, с 17 июля бесплатный Wi-Fi уже доступен на вокзале в Славянске, перед этим железнодорожники установили оборудование для расширения зоны покрытия и увеличили скорость передачи данных. Следующий этап – обеспечение беспроводной интернет-связью на вокзалах в Луганске и Краматорске.

«Из-за боевых действий в зоне АТО возникли проблемы со связью, мобильные сети перегружены или заблокированы, обесточены жилые массивы и оборвана связь «Укртелекома». Как следствие, десятки тысяч жителей восточных регионов, которые были вынуждены покинуть дома, потеряли связь со своими родными, которые остались в опасности. Восстановление и развертывание высокоскоростных линий Wi-Fi обеспечит стабильную и качественную связь между ними», - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виталия Журакивского, который возглавляет рабочую группу по восстановлению объектов железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что настройка сети Wi-Fi решит проблему несвоевременной подачи объективной и беспристрастной информации жителям населенных пунктов, находящихся в зоне АТО. «Особенно в условиях, когда информационное пространство востока Украины заполнено пропагандой российских СМИ, которые дезинформируют граждан и наращивают напряженность в регионе», - подчеркивают в пресс-службе.

Кроме того, как сообщили в Главном управлении автоматики, телемеханики и связи «Укрзализныци», в ближайшее время планируется установить современные цифровые коммутационные системы связи (автоматические телефонные станции) в городах Славянск, Краматорск, Луганск и Иловайск.

Как сообщал УНИАН, украинский оператор проводной связи «Укртелеком» ранее неоднократно сообщал о проблемах в предоставлении телекоммуникационных услуг в Донецкой и Луганской областях из-за повреждений террористами линий связи в регионе.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

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