Wizz Air изменила маршруты полетов в обход зоны АТО

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе венгерская авиакомпания Wizz Air, имеющая украинскую "дочку" "Визз Эйр Украина", изменила воздушные маршруты в обход зоны проведения антитеррористической операции (АТО) украинскими силовиками против российских террористов после того, как боевики 17 июля сбили пассажирский самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании.

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«В связи со вчерашними трагическими событиями Wizz Air подтверждает, что в настоящее время ни один из рейсов авиакомпании не будет выполняться над территорией Восточной Украины. Авиакомпания не отменяла свои рейсы, но изменяет их маршруты в обход воздушного пространства над Восточной Украиной – на столько времени, на сколько это будет необходимо», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что дочерняя компания Wizz Air – украинская авиакомпания «Визз Эйр Украина» изменит единственный маршрут Киев – Кутаиси (Грузия), пролегавший над территорией востока Украины.

«У нас только один рейс летал через этот регион. Сейчас мы его перенаправили через Турцию на Кутаиси», - сообщил УНИАН коммерческий менеджер авиакомпании Вадим Третяк.

Как сообщал УНИАН, 18 июля украинские авиавласти закрыли авиационное пространство над востоком Украины после того, как российские террористы 17 июля около 17.00 по киевскому времени сбили малайзийский авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines.

При крушении погибли 282 пассажира и 15 членов экипажа, среди погибших 80 детей.

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Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air, которая является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.