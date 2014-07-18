В аэропорту «Одесса» отменены 2 рейса в Россию и обратно

В международном аэропорту «Одесса» сегодня отменены 2 рейса в Россию и обратно.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным онлайн табло аэропорта, отменены по два рейса на прилет и отлет из Шереметьево (Москва).

Кроме того, рейс из Домодедово (Москва) прибыл в Одессу с опозданием почти 40 минут. Его вылет в обратном направлении запланирован на 13.30.

Других рейсов в Россию (и из России в Одессу) сегодня не ожидается.

Читайте такжеВиновных в крушении Boeing-777 должен судить Международный трибунал в Гааге – Яценюк

Как сообщал УНИАН, украинские авиавласти с 17 июля закрыли авиационное пространство над востоком Украины после того, как российские террористы сбили малайзийский пассажирский авиалайнер «Боинг-777».

Авиалайнер компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками 17 июля около 17.00 по киевскому времени предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 282 пассажиров и 15 членов экипажа.