В харьковском аэропорту сегодня отменены пять рейсов

В Международном аэропорту «Харьков» сегодня, 18 июля, отменены пять авиарейсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на он-лайн табло аэропорта.

В частности, отменены рейсы: РС 751 «Харьков – Стамбул» (отправление в 3:05), SU 1811 «Харьков – Москва (Шереметьево)» (отправление 6:00), Z6 701 «Харьков – Москва (Домодедово)» (отправление 11:30), OS 752 «Харьков – Вена» (отправление 14:50), Z6 032 «Харьков – Киев (Борисполь)» (отправление 16:25).

Также отменены прилеты в аэропорт рейсов из Стамбула, Киева, Вены и двух рейсов из Москвы.

Из харьковского аэропорта сегодня вылетели рейсы PS 024 «Харьков – Киев (Борисполь)» (в 7:10) и PS 7021 «Харьков – Хургада» (в 10:30).

В он-лайн табло также значатся как не отмененные рейсы 7W 4231 «Харьков – Бургас» (ожидаемое время отправления – 18:25) и PS 7245/7W 7245 «Харьков – Ираклион» (ожидаемое время отправления – 21:50).

Прибыли в аэропорт рейсы PS 508 «Батуми – Харьков» (прибыл с задержкой более чем на 3 часа – в 5:58), PS 7022 «Хургада – Харьков» (прибыл в 9:18). Кроме того, сегодня ожидается прибытие рейсов 7W 4232 «Бургас – Харьков» (ожидаемое время прибытия – 16:40), PS 023 «Киев (Борисполь) – Харьков» (ожидаемое время прибытия – 20:50).

Причину отмены рейсов в аэропорту не уточняют.

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Как сообщал УНИАН, украинские авиавласти с 17 июля закрыли авиационное пространство над востоком Украины после того, как российские террористы сбили малайзийский пассажирский авиалайнер «Боинг-777».

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Авиалайнер компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками 17 июля около 17.00 по киевскому времени предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 282 пассажиров и 15 членов экипажа.

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