Курсирование поезда Луганск – Киев для эвакуации населения продлили до 22 июля

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для обеспечения перевозки населения из зоны боевых действий на востоке Украины продлила период курсирования дополнительного поезда №564/563 Луганск - Ясиноватая - Киев до 22 июля включительно, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, из Луганска поезд будет отправляться 16, 18, 20, 22 июля в 17:30 и делать длительную остановку на станции Ясиноватая - с 20:34 до 21:00 и прибывать в столицу в 14:52.

В обратном направлении поезд будет отправляться 17, 19, 21, 23 июля в 17:30 и прибывать в Ясиноватую в 08:51.

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Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» уже продлевала период курсирования дополнительного поезда №564/563 сообщением Луганск - Киев до 15 июля включительно.

В киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).

«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.