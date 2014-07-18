Курсирование поезда Луганск – Киев для эвакуации населения продлили до 22 июля
Ранее «Укрзализныця» уже продлевала период курсирования дополнительного поезда
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для обеспечения перевозки населения из зоны боевых действий на востоке Украины продлила период курсирования дополнительного поезда №564/563 Луганск - Ясиноватая - Киев до 22 июля включительно, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, из Луганска поезд будет отправляться 16, 18, 20, 22 июля в 17:30 и делать длительную остановку на станции Ясиноватая - с 20:34 до 21:00 и прибывать в столицу в 14:52.
В обратном направлении поезд будет отправляться 17, 19, 21, 23 июля в 17:30 и прибывать в Ясиноватую в 08:51.
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Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» уже продлевала период курсирования дополнительного поезда №564/563 сообщением Луганск - Киев до 15 июля включительно.
В киевском направлении ежесуточно курсируют три графиковых поезда из Луганска (№20, №126 и №134) и два из Донецка (№84, №37).
«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.
С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.