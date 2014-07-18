«Укрзализныця» восстановила 47 из 54 поврежденных на Донбассе объектов

По состоянию на 18 июля специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 47 из 54 объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины между украинскими силовиками и российскими боевиками, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, железнодорожники восстановили 41 объект путевого хозяйства, а также четыре железнодорожных моста, путепровод и пешеходный переход.

Согласно сообщению, на перегоне Славянск - Шидловская выполнен ремонт силового кабеля питания, установлены устройства автоматики и связи.

Кроме того, восстановлен переезд на 1035 км перегона Славянск – Шпичкино, а для его полноценной работы необходимо обустроить переезд дополнительными устройствами переездной автоматики с автоматическими шлагбаумами и радиостанцией. На станции Доломит установлены стрелочные электроприводы на девяти стрелках.

В пресс-службе отметили, что работники железнодорожной отрасли продолжают восстанавливать станцию Славянск, в частности, ремонтируют здание вокзала, санузлы, комнаты отдыха, здание конторы отделения автоматики и связи, на что уже было потрачено 34 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины вследствие террористических актов по основным хозяйствам отрасли составляют 291,6 млн грн.

По состоянию на 17 июля специализированные подразделения железных дорог отремонтировали поврежденный путепровод на 252 км направления Кривой Рог - Волноваха Приднепровской магистрали, а также восстановили железнодорожные мосты на Южной железной дороге: на 18 км участка Безлюдовка - Мохнач и на 37 км участка Харьков - Купянск.

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Донецкая железная дорога с 11 июля 2014 года возобновила движение пригородных поездов в направлении освобожденного от террористов Краматорска в Донецкой области, еще ранее «Укрзализныця» возобновила движение электропоездов в направлении из Харькова в Славянск.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.