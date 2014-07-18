Из Луганска в Одессу удалось отправить 136 инвалидов и членов их семей

Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныце"), несмотря на попытки российских боевиков препятствовать вывозу населения из зоны проведения АТО, 18 июля все же удалось отправить из Луганска в Одессу организованную группу людей, насчитывающую 136 человек, среди которых люди с ограниченными физическими возможностями и члены их семей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, 18 июля из Луганска в Одессу поездом отправились 136 человек с особыми потребностями и сопровождающие их лица, в том числе дети, которые прибудут в Одессу 19 июля в 8:09.

"Укрзализныця" осуществляет перевозки групп людей с инвалидностью по заказу Межведомственного координационного штаба, действующего при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, и по обращению Национальной ассамблеи инвалидов Украины.

«Организовать перевозку этой группы людей железнодорожникам было непросто, поскольку представители ДНР препятствовали бесплатному оформлению проездных документов. Это уже не первый случай попытки ДНРовцев вмешаться в работу железнодорожников и помешать перевозкам групп людей с инвалидностью и детей», - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что похожая ситуация возникла и 14 июля, однако «Укрзализныце» все же удалось обеспечить отправку из Луганска в Одессу 100 инвалидов и членов их семей, среди которых - 60 детей.

«17 июля на коллегии Министерства инфраструктуры Украины председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич выразил благодарность транспортникам за перевозку инвалидов с востока», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 14 июля бесплатно перевезла 100 инвалидов из Луганска в Одессу.

"Укрзализныця" 2 июля 2014 года поездом № 84/83 Мариуполь - Киев вывезла из Донецка организованную группу людей, среди которых люди с особыми потребностями, пенсионеры и ветераны.

В начале июня «Укрзализныця» сформировала специальный дополнительный поезд, который вывез из Луганска почти 500 детей-сирот, а в течение июня для обеспечения перевозки пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда № 563/564 Луганск - Киев и № 565/566 Донецк – Киев.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.