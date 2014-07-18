Из Луганска в Одессу удалось отправить 136 инвалидов и членов их семей
"Укрзализныця" осуществляет перевозки групп людей с инвалидностью по заказу Межведомственного координационного штаба
Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныце"), несмотря на попытки российских боевиков препятствовать вывозу населения из зоны проведения АТО, 18 июля все же удалось отправить из Луганска в Одессу организованную группу людей, насчитывающую 136 человек, среди которых люди с ограниченными физическими возможностями и члены их семей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, 18 июля из Луганска в Одессу поездом отправились 136 человек с особыми потребностями и сопровождающие их лица, в том числе дети, которые прибудут в Одессу 19 июля в 8:09.
"Укрзализныця" осуществляет перевозки групп людей с инвалидностью по заказу Межведомственного координационного штаба, действующего при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, и по обращению Национальной ассамблеи инвалидов Украины.
«Организовать перевозку этой группы людей железнодорожникам было непросто, поскольку представители ДНР препятствовали бесплатному оформлению проездных документов. Это уже не первый случай попытки ДНРовцев вмешаться в работу железнодорожников и помешать перевозкам групп людей с инвалидностью и детей», - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что похожая ситуация возникла и 14 июля, однако «Укрзализныце» все же удалось обеспечить отправку из Луганска в Одессу 100 инвалидов и членов их семей, среди которых - 60 детей.
«17 июля на коллегии Министерства инфраструктуры Украины председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич выразил благодарность транспортникам за перевозку инвалидов с востока», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 14 июля бесплатно перевезла 100 инвалидов из Луганска в Одессу.
"Укрзализныця" 2 июля 2014 года поездом № 84/83 Мариуполь - Киев вывезла из Донецка организованную группу людей, среди которых люди с особыми потребностями, пенсионеры и ветераны.
В начале июня «Укрзализныця» сформировала специальный дополнительный поезд, который вывез из Луганска почти 500 детей-сирот, а в течение июня для обеспечения перевозки пассажиров из Донецкой и Луганской областей «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда № 563/564 Луганск - Киев и № 565/566 Донецк – Киев.
С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.