Греция, Италия и Турция предоставили РФ шесть паромов для снабжения Крыма

Украинским властям нужно и можно быстро и полностью остановить заходы в крымские порты иностранных торговых судов. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Андрей Клименко, заслуженный экономист АР Крым, эксперт "Майдана иностранных дел".

"Согласно мониторингу нашего проекта "Черный список", особенно грешат этим судовладельцы из Турции и Греции. А магнит, притягивающий, несмотря на оккупацию Крыма, их танкеры — терминал сжиженного газа в Керченском морском рыбном порту и уже попавшая в санкционный список Феодосийская нефтебаза", - отметил Клименко.

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Как подчеркнул экономист, эти же две страны — Греция и Турция, а также Италия — члены НАТО, две — члены ЕС и одна, ассоциированная с ЕС, отличились в помощи оккупантам, предоставив им шесть больших паромов для перевозки автомобилей.

"Три турецких парома, перепроданные с явными признаками фиктивности и сменившие после наших публикаций названия и флаги, ходят из Зонгулдака в Севастополь, а также на самом узком транспортном направлении — из Новороссийска в Феодосию. По крайней мере, по одному из них есть информация о перевозке в Крым русской военной техники. Оба греческих и итальянский паромы даже не считают нужным скрывать свою государственную принадлежность, перевозя автомобили с Тамани в Керчь", - пишет он.

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По словам экономиста, заставить их уйти, да еще и наказать — дело для украинских дипломатов и юристов несложное. Ну а если у госчиновников не хватает времени, то его найдут гражданские активисты и СМИ.

"Проверено на практике: после публикаций и заявления о совершении преступления от одного из активистов одесского Евромайдана в транспортную прокуратуру Ильичевска турецкий танкер, согрешивший заходом в Феодосию, не рискнул заходить в порт, опасаясь ареста", - привел пример Клименко.

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"Что касается морских судов российских судовладельцев, то их, естественно, немало среди нарушителей режима оккупированной территории. Если Министерство инфраструктуры вместе с Министерством юстиции Украины хорошо поработают, то вскоре эти судовладельцы ощутят, что угроза ареста "за подельника" нависнет над любым их судном, заходящим в порты любой из 100 стран мира, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины. А в связи с этим можно получить и отказ компании-страховщика. Прецеденты уже есть", - отметил он.