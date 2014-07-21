Авиакомпания Malaysia Airlines продолжает выполнять рейсы Амстердам - Куала-Лумпур

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте авиакомпании.

Рейс между Амстердамом и Куала-Лумпуром с 25 июля будет обозначаться как MH19 - AMS/KUL вместо MH17, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Сразу после этого украинские авиавласти закрыли авиационное пространство над востоком Украины, и все воздушные суда, ранее использовавшие воздушное пространство над зоной АТО, изменили свои маршруты.

Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами пригласило принять участие в расследовании причин крушения малайзийского «Боинга-777» международные авиационные организации и представителей авиационных властей Малайзии и Нидерландов. В частности, бюро направило соответствующие сообщения авиационным властям Малайзии, Нидерландов, компании Boeing, международной организации гражданской авиации ICAO, Европейской конференции гражданской авиации, Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтролю), Еврокомиссии и Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).