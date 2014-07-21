Кассы на вокзале Донецка не работают, билеты можно купить в поезде

Движение поездов через станцию Донецк осуществляется непрерывно, несмотря на сложную ситуацию. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета Донецка.

«Железнодорожный вокзал принимает и отправляет поезда. Не работает само здание вокзала и, соответственно, железнодорожные кассы. По информации пресс-службы Донецкой железной дороги, те граждане, которые прибыли на вокзал, собирались купить билеты в кассах и уехать, но не успели этого сделать из-за данной ситуации, могут не беспокоиться и оформить проездные документы уже в самом поезде по прибытию у проводника или начальника поезда», - говорится в сообщении.

Читайте такжеКиевский вокзал полностью возобновил работу после ложного минирования

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что 21 июля в 9:30 неизвестные лица осуществили артобстрел Рутченковского парка железнодорожной станции Донецк, в котором пассажирские вагоны готовятся к отправке в рейс.

«В результате обстрела повреждена маневровая вышка (разбиты стекла окон). Сотрудники станции эвакуированы. Вокзал станции Донецк продолжает принимать и отправлять поезда», - уточнили в пресс-службе со ссылкой на Главное управление безопасности движения «Укрзализныци».

В пресс-службе Донецкой железной дороги сообщили, что в связи с нестабильной обстановкой в районе железнодорожного вокзала Донецка, все пассажирские поезда формирования Донецкой магистрали и те, которые следуют от станции Мариуполь, с сегодняшнего дня и до отмены совершают дополнительные остановки на станциях Мандрыкино и Рутченково. "При невозможности добраться к вокзалу Донецк пассажиры с билетами от станции Донецк могут осуществлять посадку по этим станциям. В то же время все поезда, отправляющиеся из Луганска, будут делать дополнительную остановку на станции СлавяноСербск, пассажиры с билетами от станции Луганск могут осуществлять посадку по этой станции. Это дополнительные остановки на ближайших станциях, где более безопасная обстановка", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Донецке в районе железнодорожного вокзала ведутся боевые действия: снаряды попали в многоэтажный жилой дом, стоматологическую клинику и детскую спортивную площадку. Очевидцы происходящего сообщают, что на железнодорожном вокзале несколько снарядов попали в локомотивы. В пресс-службе Донецкого горсовета уточнили, что сейчас происходит пожар на рынке возле железнодорожного вокзала.