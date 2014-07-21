Кассы на вокзале Донецка не работают, билеты можно купить в поезде
Железнодорожный вокзал принимает и отправляет поезда. Не работает само здание вокзала и, соответственно, железнодорожные кассы.
Движение поездов через станцию Донецк осуществляется непрерывно, несмотря на сложную ситуацию. Об этом сообщается на официальном сайте горсовета Донецка.
«Железнодорожный вокзал принимает и отправляет поезда. Не работает само здание вокзала и, соответственно, железнодорожные кассы. По информации пресс-службы Донецкой железной дороги, те граждане, которые прибыли на вокзал, собирались купить билеты в кассах и уехать, но не успели этого сделать из-за данной ситуации, могут не беспокоиться и оформить проездные документы уже в самом поезде по прибытию у проводника или начальника поезда», - говорится в сообщении.
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В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщили, что 21 июля в 9:30 неизвестные лица осуществили артобстрел Рутченковского парка железнодорожной станции Донецк, в котором пассажирские вагоны готовятся к отправке в рейс.
«В результате обстрела повреждена маневровая вышка (разбиты стекла окон). Сотрудники станции эвакуированы. Вокзал станции Донецк продолжает принимать и отправлять поезда», - уточнили в пресс-службе со ссылкой на Главное управление безопасности движения «Укрзализныци».
В пресс-службе Донецкой железной дороги сообщили, что в связи с нестабильной обстановкой в районе железнодорожного вокзала Донецка, все пассажирские поезда формирования Донецкой магистрали и те, которые следуют от станции Мариуполь, с сегодняшнего дня и до отмены совершают дополнительные остановки на станциях Мандрыкино и Рутченково. "При невозможности добраться к вокзалу Донецк пассажиры с билетами от станции Донецк могут осуществлять посадку по этим станциям. В то же время все поезда, отправляющиеся из Луганска, будут делать дополнительную остановку на станции СлавяноСербск, пассажиры с билетами от станции Луганск могут осуществлять посадку по этой станции. Это дополнительные остановки на ближайших станциях, где более безопасная обстановка", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в Донецке в районе железнодорожного вокзала ведутся боевые действия: снаряды попали в многоэтажный жилой дом, стоматологическую клинику и детскую спортивную площадку. Очевидцы происходящего сообщают, что на железнодорожном вокзале несколько снарядов попали в локомотивы. В пресс-службе Донецкого горсовета уточнили, что сейчас происходит пожар на рынке возле железнодорожного вокзала.