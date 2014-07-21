Террористы в Торезе поместили в вагоны тела 251 жертвы сбитого ими «Боинга»

Российские террористы поместили тела 251 пассажира, погибших вследствие крушения сбитого ими самолета «Боинг-777», в предоставленные Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») четыре вагона-рефрижератора, размещенные на железнодорожной станции города Торез Донецкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Террористы доставили 60 тел, и на данный момент идет загрузка четвертого вагона, всего 251 тело, второй эшелон, также состоящий из четырех вагонов, ожидает своей очереди. Предварительно, поезд должны всё-таки выпустить, однако как будет дальше развиваться ситуация - будем знать по результатам этих событий», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что «Укрзализныця» предоставила восемь вагонов-рефрижераторов, ранее террористы поместили 191 тело в три вагона, тогда как четвертый оставался пустым, поскольку террористы их не выпускали, аргументируя это тем, что они нашли еще 60 тел, которые планируют подвезти непосредственно для этого четвертого вагона.

Также в пресс-службе уточнили, что все вагоны сейчас находятся на первом пути железнодорожной станции Торез.

По предварительным данным, как сообщили в пресс-службе, поезд с вагонами-рефрижераторами будет отправлен в Харьков, где соберутся родственники погибших в авиакатастрофе.

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Как сообщал УНИАН, украинские медики, которые входят в Государственную комиссию по расследованию катастрофы самолета, через Интерпол имеют доступ к базе образцов ДНК родственников всех погибших пассажиров самолета «Боинг-777».

Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который возглавляет Госкомиссию по расследованию, поручил нескольким министерствам отработать механизм оперативной выдачи соответствующих документов родственникам погибших в авиакатастрофе после всех процедур идентификации тел.

С начала проведения поисковых работ по состоянию на 21:30 20 июля специалистами ГСЧС обследовано около 109 кв. км территорий. Всего к проведению поисковых работ в зоне катастрофы самолета и специальных работ в Киеве привлечены 810 человек, в том числе от ГСЧС Украины – 355 работников и 35 единиц техники.

17 июля около 17:00 по киевскому времени авиалайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками предположительно с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

В настоящее время обнаружены тела 272 жертв катастрофы лайнера.