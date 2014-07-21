СМИ: в аэропорту «Борисполь» ситуация после смены руководства только ухудшилась

Об этом говорится в статье «Исследование отрасли авиаперевозок: «Старые кадры – старые проблемы», опубликованной на сайте об украинской авиации «Крылья».

Как утверждается в исследовании, в аэропорту «Борисполь», после ряда кадровых перетасовок, которые привели в управлению аэропортом людей времен Януковича, ранее уже руководивших предприятием, ситуация изменилась только в худшую сторону.

«Монополизация рынков большинства услуг (обработка багажа, обслуживание грузов и почты, обслуживание самолетов на перроне) в украинских аэропортах, в первую очередь в “Борисполе”, сохранилась», - утверждается в статье.

«По-прежнему ограничен выбор компаний, предоставляющих бортовое питание и питание пассажирам в аэропорту, наземное обслуживание (в терминалах и на перроне), комплекс авиационных и не авиационных услуг в пассажирских терминалах, энергоснабжение, авиационную безопасность, охрану объектов и т.д. Тем не менее, даже первых шагов в этом направлении сделано не было», - отмечают авторы исследования.

Эксперты отмечают, что пора уже поднимать вопрос о соответствии руководителя министерства инфраструктуры Украины занимаемым должностям.

Отмечается также, «что кадровые решения главы Мининфраструктуры Бурбака все отчетливее бросают тень на его шефа, премьер-министра А.Яценюка, который очень тщательно следит за своей репутацией, но в силу не понятных пока причин не видит тех проблем, которые имиджу руководителя создает его “транспортный” протеже».

Как сообщал УНИАН, ранее управление внутреннего аудита Министерства инфраструктуры в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» выявило множество нарушений.

А активисты Ассоциации защиты прав граждан Украины и организации "Украинская националистическая самооборона" провели акцию протеста под зданием Мининфраструктуры. Пикетирующие требовали от министра Максима Бурбака уволить с должности генерального директора аэропорта "Борисполь" Сергея Гомболевского.

По словам главы Ассоциации защиты прав граждан Украины Владимира Лесика, ключевые должности в "Борисполе" на протяжении долгого времени занимают одни и те же личности, которые замешаны в коррупционных схемах.

В частности, активисты напомнили, что Борис Шахсуваров возглавлял аэропорт «Борисполь» в 2008-2011 годах, а до этого в 1994-1999 годах он работал в аэропорту на должности первого заместителя гендиректора. В августе 2010 года правоохранительные органы даже задержали Шахсуварова и провели обыск в его рабочем кабинете. Его обвинили в хищениях в особо крупных размерах. Согласно публикаций в СМИ, значительная часть государственных средств, выделенных на строительство терминала F, была выведена Б. Шахсуваровым на счета частных фирм. Сергей Гомболевский в период до 2011 года занимал должность начальника терминального комплекса аэропорта и ушел с предприятия в одно время с Б. Шахсуваровым.

Глава Ассоциации отметил, что активисты уже направили официальные письма с фактами злоупотреблений на госпредприятии в Генеральную прокуратуру Украины, премьер-министру Арсению Яценюку и президенту Украины Петру Порошенко, но ответов пока не получили. Кроме того, Лесик обвинил заместителя главы аэропорта Бориса Шахсуварова в двойном гражданстве - Украины и России.

Ранее 31 марта Мининфраструктуры Украины назначило генеральным директором МА «Борисполь» Сергея Гомболевского, который ранее занимал должность заместителя гендиректора аэропорта по производству. В июле 2013 года Мининфраструктуры назначило исполняющим обязанности генерального директора аэропорта «Борисполь» бывшего директора международного аэропорта «Одесса» Алексея Кочанова. Позже Кочанов был утвержден в должности генерального директора "Борисполя". 12 марта Кочанов был уволен по согласию сторон на основании поданного им заявления.