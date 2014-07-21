Террористы взорвали мост между Рубежным и Северодонецком
17:47, 21 июля 2014Транспорт/Связь
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Террористы взорвали мост на подступах к Северодонецку. Сооружение находится на выезде в Рубежное через реку Боровую.
Мост между двумя населенными пунктами взорван / informator.lg.ua
Об этом сообщает informator.lg.ua.
Кроме того, отмечается, что мост взорвали так, чтобы смог проехать только легковой автомобиль. Тяжелая военная техника пройти не сможет.
Читайте такжеНа Луганщине террористы подорвали очередной мост - СМИВ результате уничтожения моста отрезаны от Северодонецка и жители села Воеводовка. Обрушился также один из пролетов моста.
Как сообщал УНИАН, сегодня подразделения Национальной гвардии полностью зачистили населенный пункт Рубежное от террористов.
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