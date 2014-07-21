Террористы взорвали мост между Рубежным и Северодонецком

Об этом сообщает informator.lg.ua.

Кроме того, отмечается, что мост взорвали так, чтобы смог проехать только легковой автомобиль. Тяжелая военная техника пройти не сможет.

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Как сообщал УНИАН, сегодня подразделения Национальной гвардии полностью зачистили населенный пункт Рубежное от террористов.