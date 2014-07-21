В Славянск, Краматорск и Дружковку уже завтра пустят Hyundai

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновляет курсирование дневного скоростного поезда категории «Интерсити+» производства южнокорейской компании Нyundai Rotem из Киева в направлении освобожденных от российских террористов городов на востоке Украины – в Славянск, Краматорск и Дружковку, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В рамках восстановления жизнедеятельности городов, освобожденных в ходе антитеррористической операции, возобновлено движение дневных скоростных поездов «Интерсити+» в Славянск, Краматорск и Дружковку», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» назначила ежедневный скоростной поезд № 712/711 сообщением Киев - Дружковка – Киев, который будет отправляться из столицы, начиная с 22 июля в 06:49 и прибывать в Дружковку в 12:53. В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:37 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:40.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Киев-Пассажирский, Дарница, Миргород, Полтава-Южная, Лозовая, Славянск, Краматорск, Дружковка.

В пресс-службе уточнили, что билеты на вышеуказанный поезд уже поступили в продажу.

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Как сообщал УНИАН, начиная с конца апреля «Укрзализныця» начала возвращать на маршруты модернизированные скоростные поезда Нyundai, которые были сняты с эксплуатации с 12 февраля в связи с выявлением технических неисправностей.

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«Укрзализныця» с 1 июня 2014 года изменила нумерацию скоростных поездов Нyundai, в частности, поезду под номером 154/153 Киев – Донецк – Киев был присвоен номер 712/711.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/ч начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.