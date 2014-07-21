"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО более тысячи человек

Железные дороги Украины в период с 7 по 21 июля вывезли 1046 человек из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции (АТО) против российских боевиков на востоке страны, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Железнодорожники продолжают выделять дополнительные вагоны и места в пассажирских поездах для выезда жителей восточного региона из зоны антитеррористической операции. В период с 7 по 21 июля железнодорожным транспортом из зоны АТО было вывезено 1046 граждан. В частности, со станции Сватово - 694 лица, из станций Луганск и Волноваха - 228 человек и со станции Красноармейск - 124 пассажира», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, поезда с пассажирами, изъявившими желание покинуть опасный восточный регион, направляются в Киев, Харьков, Тернополь, Николаев, Херсон, Ужгород, Львов, Ивано-Франковск, Одессу, Запорожье, Полтаву, Винницу и другие города Украины.

Перевозки пассажиров на безвозмездной основе осуществляются в плацкартных вагонах в соответствии с заказами региональных координационных штабов, действующих в городах Сватово, Красноармейск, Волноваха и Барвенково, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныце", несмотря на попытки российских боевиков препятствовать вывозу населения из зоны АТО, 18 июля все же удалось отправить из Луганска в Одессу 136 людей с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих их лиц, 14 июля - 100 инвалидов.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.