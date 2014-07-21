В Донецкой области прервано движение поездов на перегоне Майорская – Курдюмовка

Движение поездов на перегоне Майорская – Курдюмовка в Донецкой области прервано из-за боевых действий между украинскими силовиками и российскими боевиками, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, 21 июля в 4:38 в результате боевых действий повреждена контактная сеть и прервано движение поездов на перегоне Майорская - Курдюмовка Донецкой железной дороги. Также в этот же день в 7:30 в результате обстрела повреждено оборудование тяговой подстанции на станции Никитовка (Донецкая область).

Кроме того, террористы неоднократно обстреливали поезда во время их движения, последний случай произошел 20 июля в 11:25 на станции Попасная-2 Донецкой магистрали, когда боевики обстреляли тепловоз грузового поезда, которому, однако, все-таки удалось прибыть на станцию назначения. Локомотивная бригада не пострадала.

Также сообщается, что 19 июля в 12:10 в результате боевых действий в районе перегона Мелова - Техникум Донецкой железной дороги, были повреждены линии электропередач. Напряжение в контактной сети от станции Мелова до станции Луганск пришлось отключить.

«Однако в тот же день в 18:30 железнодорожники открыли движение для тепловозов, а на следующий день аварийная группа специалистов возобновила контактную сеть и подала напряжение. Грузовое движение от станции Мелова в Луганск восстановлено», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины вследствие террористических актов по основным хозяйствам отрасли составляют 291,6 млн грн.

По состоянию на 18 июля специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 47 из 54 объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.