Время в пути скоростного поезда Киев – Одесса сократится почти на полчаса

Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), являющееся оператором скоростных поездов, оптимизировало график движения дневного скоростного электропоезда № 761/762 категории "Интерсити+" производства Крюковского вагоностроительного завода по маршруту Киев – Винница - Одесса, благодаря чему с 5 августа 2014 года его время в пути сократится почти на 30 минут, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, начиная с 5 августа, данный поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 6:07 и прибывать в Одессу в 12:48 вместо 13:20.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:02 и прибывать в столицу в 21:52 вместо 22:17.

«Из Киева в Одессу можно будет добраться за 6 часов и 41 минуту, а в Винницу - за 2 часа и 12 минут. Расстояние между Винницей и Одессой поезд будет преодолевать всего за 4 часа и 27 минут», - подчеркнули в пресс-службе.

На сегодня время в пути поезда № 761/762 по маршруту Киев – Одесса составляет 7 часов.

Проездные документы на вышеуказанный скоростной поезд уже доступны на веб-портале бронирования железнодорожных билетов http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 1 июля 2014 года запустила ежедневный скоростной поезд сообщением Киев - Одесса категории «Интерсити+», задействовав состав электропоезда ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Ранее УЖСК с целью сокращения времени курсирования поезда №761/762 по маршруту Киев – Винница – Одесса, временно приостановила продажу билетов на этот поезд на даты, начиная с 5 августа.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/ч начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг, Полтавская обл.) является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.