«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд для вывоза населения из зоны АТО

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для обеспечения перевозки населения из зоны боевых действий на востоке Украины, назначила на 22 июля дополнительный поезд №574 по маршруту Луганск – Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Железнодорожники продолжают обеспечивать перевозку пассажиров из мест ведения боевых действий. Так, на 22 июля назначен дополнительный поезд № 574 Луганск - Киев. Поезд сформирован из 15 вагонов - пассажирам предложено 728 мест», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, данный поезд отправится 22 июля из Луганска в 21:24 и прибудет в столицу на следующий день в 14:26.

Поезд проследует с остановками на станциях Коммунарск, Дебальцево, Ясиноватая, Красноармейск, Чаплино, Синельниково, Днепропетровск, Днепродзержинск, Верховцево, Пятихатки, Александрия, Знаменка, им. Т. Шевченко и Мироновка.

Кроме того, для перевозки жителей восточных областей в другие регионы, «Укрзализныця» продлила период курсирования беспересадочных вагонов в сообщении Сватово - Киев - Харьков. Так, из Сватово вагоны будут курсировать по 24 июля, а из Киева - по 25 июля.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в период с 7 по 21 июля бесплатно вывезла 1046 человек из зоны АТО.

Ранее «Укрзализныця» продлила период курсирования дополнительного поезда №564/563 Луганск - Ясиноватая - Киев до 22 июля включительно.

«Укрзализныця» с 22 июля возобновляет курсирование дневного скоростного поезда категории «Интерсити+» производства южнокорейской компании Нyundai Rotem из Киева в направлении освобожденных от российских террористов городов на востоке Украины – в Славянск, Краматорск и Дружковку.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.