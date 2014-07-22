"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО 1151 человека

Железные дороги Украины в период с 7 по 22 июля вывезли 1151 человека из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции (АТО) против российских боевиков на востоке страны, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Несмотря на боевые действия и препятствия самопровозглашенной ДНР, железнодорожники продолжают вывозить людей с востока, в том числе бесплатно перевозить детей, инвалидов и членов их семей. По состоянию на 22 июля «Укрзализныця» вывезла бесплатно из восточных регионов 1151 пассажира по заявкам региональных координационных штабов», - сказано в сообщении.

В частности, «Укрзализныце» за указанный период удалось вывезти из Сватово 799 человек, из Волновахи - 228 человек, из Красноармейска - 124 пассажира.

Как сообщили в главном пассажирском управлении «Укрзализныци», 14 и 18 июля из Луганска в Одессу железнодорожники перевезли 236 детей, людей с особыми потребностями и сопровождающих их лиц.

«Перевозки групп людей с инвалидностью осуществляются по заказу Межведомственного координационного штаба, действующего при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, и по обращению Национальной ассамблеи инвалидов Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, перевозки пассажиров на безвозмездной основе осуществляются в плацкартных вагонах в соответствии с заказами региональных координационных штабов, действующих в городах Сватово, Красноармейск, Волноваха и Барвенково.

По состоянию на 21 июля «Укрзализныця» вывезла из зоны АТО 1046 человек.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.