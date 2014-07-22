Террористы подорвали два железнодорожных переезда в Донецкой области

Российские террористы повредили железнодорожную инфраструктуру на двух переездах Кутейниково - Войково и Кутейниково - Амвросиевка на Донецкой железной дороге посредством взрыва, в результате чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») прервала железнодорожное сообщение на этих переездах, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«21 июля в 22:40 террористы взорвали опору и повредили контактную сеть на перегоне Кутейниково - Войково Донецкой железной дороги. Также в 23:03 зафиксированы взрывы на переезде Кутейниково - Амвросиевка, осмотреть повреждения пока невозможно. Перегон закрыт для движения», - сказано в сообщении.

Кроме того, 21 июля ночью из-за боевых действий в бомбоубежища эвакуировали работников станций Горловка, Иловайск, Кутейниково, Каракуба Донецкой железной дороги.

«Сейчас станция Горловка закрыта для работы. Поезда следуют через станцию Енакиево», - уточнили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины вследствие террористических актов по основным хозяйствам отрасли составляют 291,6 млн грн.

В мае-июле специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 47 из 54 объектов путевой инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.