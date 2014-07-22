Террористы взорвали еще один железнодорожный мост на Донбассе

Российские террористы взорвали еще один железнодорожный мост – на 61-м километре перегона Сентяновка - Шипилов Донецкой железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«Террористы продолжают разрушать экономику и транспортный потенциал Украины. Утром 22 июля 2014 года на Донецкой железной дороге взорван однопутный железнодорожный мост на 61 км перегона Сентяновка – Шипилов. В настоящее время объемы повреждений определяются», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по состоянию на 22 июля террористы повредили 13 мостов на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах, из них на 6 мостах железнодорожники провели восстановительные работы на общую сумму 1,6 млн грн.

«Железнодорожники делают все от них зависящее, работают в условиях, опасных для жизни, чтобы сохранить движение поездов в зоне боевых действий», - подчеркивает «Укрзализныця».

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Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины вследствие террористических актов по основным хозяйствам отрасли составляют 291,6 млн грн.

По состоянию на 18 июля специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 47 из 54 объектов инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.