ПЖД отправила на отдых в свои санатории более 2,2 тыс. железнодорожников

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в мае-июне 2014 года отправила 2209 своих работников и членов их семей на отдых в ведомственные оздоровительные учреждения, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период ПЖД отправила в свои санатории 296 пенсионеров железнодорожной отрасли.

Согласно сообщению, все ведомственные здравницы расположены на Азовском побережье – в Геническом районе и на Арабатской стрелке. В детском оздоровительном лагере «Сокол» отдохнуло 450 детей, а в пансионатах «Прибой» и «Запорожье» отдохнули 1231 и 528 работников с семьями, а также пенсионеры-железнодорожники.

Также сообщается, что на днях в детский оздоровительный лагерь «Сокол» ПЖД отправила следующую группу - 434 ребенка.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога направила 3,95 млн грн на подготовку ведомственных оздоровительных учреждений к летнему сезону, в частности, пансионатов «Запорожье» и «Прибой», детского оздоровительного лагеря «Сокол» и базы отдыха «Сич» (Запорожская обл.).

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году оздоровить около 20 тыс. детей из семей железнодорожников в ведомственных лагерях и санаториях.