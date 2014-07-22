«Укрзализныця» перевезла 105 детей из Донецкой области в Одессу
Для перевозки детей «Укрзализныця» включила в состав поезда дополнительные вагоны.
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 22 июля бесплатно отправила 105 детей из Ясиноватой (Донецкая обл.), где украинские силовики продолжают проводить антитеррористическую операцию по освобождению восточного региона от российских террористов, в направлении Одессы, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
«Железнодорожники 22 июля обеспечили бесплатные перевозки 105 детей из Ясиноватой в Одессу. Они прибудут на южный курорт 23 июля в 8:09», - сказано в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что для обеспечения перевозки детей «Укрзализныця» включила в состав поезда дополнительные вагоны.
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныце", несмотря на попытки российских боевиков препятствовать вывозу населения из зоны проведения АТО, 18 июля все же удалось отправить из Луганска в Одессу 136 инвалидов и членов их семей, 14 июля – 100 инвалидов.
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Железные дороги Украины в период с 7 по 22 июля вывезли 1151 человека из зоны АТО.
С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция.
В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.