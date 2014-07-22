Украина может потерять еще один порт - СМИ

Как сообщает Forbes.ua, Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта - с апреля 2014 Администрация морских портов Украины исключила эти гавани со своей статистики.

Но за І квартал данные есть: порты полуострова сократили грузопоток на 28%. Больше всего в абсолютных цифрах пострадала Керчь, она почти лишилась транзитных грузов - нефтепродуктов и угля, совокупно потеряв 680 тысяч тонн.

Проблемы в азовских портах могли бы возникнуть в связи с возможной утратой контроля Украины над Керчь-Еникальским морским судоходным каналом, чего, к счастью, не произошло. И Бердянск, и Мариуполь наращивают перевалку.

Помимо металла и Мариуполь, и вообще порты Украины выручает зерно.

В прошлом году страна собрала рекордный урожай – 63 млн тонн. За счет зерна порты компенсируют снижение экспорта руды, кокса, химических и строительных грузов.

Николаев, порт базирования крупнейшего украинского экспортера зерна – компании "Нибулон", принял на себя 2 млн т (рост в 2,5 раза).

Одесса прибавила полмиллиона тонн зерновых, это почти 40%. Тут есть и крымские грузы, признает советник начальника Одесского порта Николай Павлюк.

Ранее в портах полуострова активно работали международные зернотрейдеры – Louis Dreyfus, Cargill, Alfred C. Toepfer International, напоминает директор консалтинговой компании Informall Андрей Соколов.

В целом за четыре месяца 13 морских торговых портов увеличили перевалку на 7,7%. Отчасти – за счет Крыма, который в мирном 2013 году обработал почти 14 млн т грузов.