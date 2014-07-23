К строительству в Крыму РФ планирует подключить заключенных всего юга России

Об этом рассказал замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олег Коршунов в интервью «Коммерсанту».

ФСИН, как рассказал Коршунов, готовит проект по благоустройству окрестностей Сочи, в том числе Красной поляны, с участием заключенных. В настоящее время в работах уже задействованы 200 осужденных, отбывающих наказания в колониях-поселениях.

«Они имеют право выходить за пределы колоний и, как правило, не являются рецидивистами, в общем, это люди не преступного мира», — отметил замглавы ведомства, заверив, что заключенных исправительных учреждений общего и строгого режимов задействовать не будут.

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Также, осужденные будут заниматься строительством моста через Керченский пролив.

«Нужно будет делать железобетон, заниматься металлообработкой. Мы в состоянии помочь и рассчитываем, что будут большие заказы, поэтому намерены подключить к их реализации колонии всего юга России», — заявил Коршунов.