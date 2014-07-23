Почти 6 тыс. беженцев возвратилось поездами в освобожденный от террористов Славянск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 9 по 21 июля 2014 года перевезла почти 6 тыс. вынужденных переселенцев из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в один из освобожденных от российских боевиков силами АТО восточных городов – Славянск, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«По оперативным данным, ежесуточно в освобожденный от террористов город железной дорогой возвращалось в среднем 460 человек, а всего в период с 9 по 21 июля в родной город вернулись почти 6 тыс. жителей», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, с 9 июля «Укрзализныця» возобновила курсирование пригородного электропоезда № 6289/6290 сообщением Лозовая – Славянск, движение которого было приостановлено в связи с проведением АТО.

В пресс-службе отметили, что наибольшее количество пассажиров - 750 человек - приобрели билеты на пригородный поезд, курсирующий в Славянск 19 июля, тогда как в первые дни возобновления курсирования электропоезда в город возвращались лишь 100-300 человек.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в период с 7 по 22 июля вывезли 1151 человека из зоны проведения украинскими силовиками антитеррористической операции (АТО) против российских боевиков на востоке страны.

Южная железная дорога с 9 по 15 июля 2014 года перевезла более 3 тыс. вынужденных переселенцев из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей в освобожденный Славянск.

С 30 мая по 15 июля текущего года ЮЖД предоставила временное убежище 1646 вынужденным переселенцам из зоны АТО.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.