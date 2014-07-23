«Укрзализныця» на 25 июля назначила дополнительный поезд Киев – Ужгород

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на 25 июля 2014 года дополнительный поезд №239К/207Л сообщением Киев – Ужгород, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №239К по маршруту Киев – Ужгород отправится из столицы 25 июля в 21:37 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:57. В обратном направлении поезд №207Л отправится 27 июля в 13:21 и прибудет в столицу 28 июля в 06:17.

Также сообщается, что вышеуказанный поезд сформирован из 18 вагонов.

«Железнодорожники постоянно анализируют спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначают дополнительные поезда и увеличивают количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» на период с 11 июля по 1 августа 2014 года назначила дополнительный поезд №269К/269Л сообщением Киев - Ивано-Франковск, на 11 и 13 июля - дополнительный поезд №239К/239Л по маршруту Киев – Ужгород, на 18 и 20 июля – поезд №239К/207Л сообщением Киев – Ужгород.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.