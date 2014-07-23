Террористы помешали восстановить движение поездов на перегоне Авдеевка – Донецк

Террористы помешали железнодорожникам восстановить движение поездов на перегоне Авдеевка – Донецк, которое было прервано в результате повреждения контактной сети из-за боевых действий, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«22 июля в результате боевых действий на 7 км перегона Авдеевка - Разъезд Донецкой железной дороги была повреждена контактная сеть. Однако вооруженные люди помешали попытке выезда ремонтной бригады на перегон Авдеевка - Донецк, и объем повреждений не установлен» - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что движение поездов на участке Авдеевка - Донецк осуществляется с отклонением через станцию Ясиноватая.

По данным пресс-службы, в результате боевых действий на востоке страны в мае-июле текущего года на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах повреждено более 130 объектов железнодорожной инфраструктуры. В частности, 13 искусственных сооружений - мостов и путепроводов; 56 объектов путевой инфраструктуры; здания 8 вокзалов и станций, в том числе помещения больницы станции Красный Лиман; 53 устройства электрификации и электроснабжения; 30 км контактной сети и ряд других повреждений.

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Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины вследствие террористических актов по основным хозяйствам отрасли составляют 291,6 млн грн.

В мае-июле специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 47 объектов путевой инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

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С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция.

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В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.