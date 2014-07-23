На востоке Украины возобновляют движение электричек

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила курсирование 17 пар поездов в пригородном сообщении на востоке Украины, которое было прервано из-за боевых действий в регионе, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, «Укрзализныця» с 7 июля возобновила курсирование семи пар пригородных поездов № 6445/6446 Харьков - Красный Лиман, № 6481/6484, № 6483/6486, № 6487/6482 Купянск - Святогорск, № 6851/6854 Харьков - Дубово, № 6853/6856 Харьков - Гавриловка, № 6855/6858 Харьков – Близнецы.

Также с 8 июля ведомство возобновило движение поезда № 6857/6852 Харьков – Гусаровка, с 9 июля – поезда № 6289/6290 Харьков – Славянск.

Кроме того, начиная с 11 июля, «Укрзализныця» возобновила железнодорожное сообщение в/из Краматорска, а также в/из Изюма, в частности, это поезда № 6618/6631 Донецк - Краматорск и № 6620/6621 Ясиноватая - Краматорск, № 6096/6077- Красный Лиман - Святогорск - Изюм, № 6216/6213 Красный Лиман - Святогорск - Изюм, № 6202/6215 Красный Лиман - Святогорск – Изюм.

Также железнодорожная госадминистрация с 15 июля возобновила движение трех пар поездов в/из Святогорска и Изюма: № 6226/6211 Красный Лиман - Святогорск, № 6204/6233 Красный Лиман - Изюм, № 6222/6207 Красный Лиман – Изюм.

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Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины вследствие террористических актов по основным хозяйствам отрасли составляют 291,6 млн грн.

В результате боевых действий на востоке страны в мае-июле текущего года на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах повреждено более 130 объектов железнодорожной инфраструктуры. В частности, 13 искусственных сооружений - мостов и путепроводов; 56 объектов путевой инфраструктуры; здания 8 вокзалов и станций, в том числе помещения больницы станции Красный Лиман; 53 устройства электрификации и электроснабжения; 30 км контактной сети и ряд других повреждений.

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В мае-июле специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 47 объектов путевой инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

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С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

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