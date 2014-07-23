Террористы украли у "Укрзализныци" 40 автомобилей

Российские террористы на востоке Украины украли 40 единиц автомобильной техники, принадлежащей Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель гендиректора «Укрзализныци» Виталий Жураковский.

"Они просто заходят на предприятия и конфискуют автомобили, которые используют для своих нужд", - сказал Жураковский.

По его словам, несмотря на вмешательство террористов, Донецкая железная дорога (ДЖД) работает в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

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Ремонт поврежденных российскими террористами объектов «Укрзализныци» на востоке Украины на сегодняшний день обойдется примерно в 300 млн грн, 45 млн грн из которых уже потрачено.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).