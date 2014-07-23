Ремонт поврежденных террористами объектов «Укрзализныци» обойдется в 300 млн гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виталий Жураковский.

«Общая сумма составляет около 300 млн грн. Но эта цифра не окончательная, так как до пяти искусственных сооружений мы еще не дошли и не определились с объемами разрушений и с объемами работ, которые мы должны провести», - сказал Жураковский, отметив, что вооруженные боевики не предоставляют доступа к этим объектам.

В частности, вследствие боевых действий с мая по июль на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах было повреждено более 130 объектов железнодорожной инфраструктуры.

"Из них 13 искусственных сооружений - мосты и путепроводы, на восстановление которых необходимо более 76 млн грн", - рассказал Жураковский.

Кроме того, ремонт 56 поврежденных объектов путей обойдется в более 3,5 млн грн, зданий восьми вокзалов и станций – в 4,5 млн грн.

"Также мы имеем 54 случая повреждения устройств электрификации и энергоснабжения, 15 случаев повреждения оборудования сетей других субъектов, в том числе и смежных лицензиатов - облэнерго", - сообщил замгендиректора.

По его словам, на сегодня из 300 млн грн «Укрзализныця» уже потратила на ремонт железнодорожной инфраструктуры около 45 млн грн.

«Это все средства «Укрзализныци», в основном это средства Донецкой железной дороги, которые перенаправлены с других объектов, запланированных финансовым планом «Укрзализныци» на 2014 год», - подытожил Жураковский.

Читайте такжеТеррористы украли у "Укрзализныци" 40 автомобилей

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В начале июля украинские силовики освободили от террористов города Снежное, Славянск, Краматорск, Красный Лиман. При этом военные продолжают вести операцию по очистке Донбасса от боевиков.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.