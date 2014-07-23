Донецкая железная дорога изменила маршруты ряда поездов в РФ и Беларусь

В частности, начиная с 22 июля, ДЖД изменила маршрут курсирования поездов №10/9 сообщением Донецк—Москва, № 78/77 по маршруту Мариуполь—Москва, №322/321 сообщением Мариуполь—Харьков и 144/143 по маршруту Донецк—Санкт-Петербург.

«Измененный маршрут этих поездов пролегает через станции Донецк, Ясиноватая, Константиновка, Краматорск и Славянск», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, с 24 июля по инициативе Белорусской железной дороги Донецкая магистраль ограничила маршрут курсирования поезда №384 из Барановичей. В частности, ранее конечным пунктом назначения поезда был Мариуполь, а с 24 июля он будет следовать только до станции Харьков.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») возобновила курсирование 17 пар поездов в пригородном сообщении на востоке Украины, которое было прервано из-за боевых действий в регионе.

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Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).