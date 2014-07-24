Тарифы на железнодорожные перевозки будет регулировать новая спецкомиссия

Министерство инфраструктуры Украины создаст специальную комиссию по регулированию железнодорожных тарифов в рамках реформирования Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Об этом на пресс-брифинге сообщил заместитель гендиректора «Укрзализныци» Виталий Жураковский.

"Разработан целый порядок организации работы по установлению тарифов на грузовые, пассажирские и пригородные перевозки, а контролировать организацию этой работы будет тарифная комиссия Министерства инфраструктуры, которая будет создана во время создания акционерного общества", - сказал Жураковский.

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Как сообщал УНИАН, правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года. Правительство намерено включить в состав Публичного акционерного общества «Украинская зализныця» 62 предприятия разной формы собственности в рамках реформирования «Укрзализныци». Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

Ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявляла о планах летом 2014 года повысить тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5%, а также повысить стоимость проезда в пассажирских поездах внутреннего сообщения в два этапа - на 10% в июле и октябре текущего года во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

Справка УНИАН. Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5 - 5,36 раза превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7 - 2,9 раза, а в купейных - в 2,25 - 2,42 раза.