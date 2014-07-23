Назначен дополнительный поезд Луганск - Киев для вывоза людей из зоны АТО

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для обеспечения перевозки населения из зоны боевых действий на востоке Украины назначила на 23 июля дополнительный поезд №286 по маршруту Луганск – Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, данный поезд на 900 мест отправится 23 июля из Луганска в 18:06 и прибудет в столицу на следующий день в 11:08.

Поезд проследует с остановками на станциях Коммунарск, Дебальцево, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Константиновка, Славянск, Лозовая, Полтава и Миргород.

«Вопрос перевозок пассажиров из восточных регионов постоянного контролирует руководство «Укрзализныци». В оперативном режиме, по заказам региональных координационных штабов Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины, действующих в городах Сватово, Красноармейск, Волноваха и Барвенково, железнодорожники назначают дополнительные поезда и вагоны», - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время из Луганской и Донецкой областей ежедневно курсирует 19 пар пассажирских поездов.

«Укрзализныця» также предоставляет вынужденным переселенцам бесплатную услугу пользования комнатами матери и ребенка, залами ожидания и комнатами отдыха на вокзалах и станциях. «В настоящее время 1800 человек воспользовались этой услугой», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила на 22 июля дополнительный поезд №574 по маршруту Луганск – Киев.

За период с 7 по 22 июля «Укрзализныця» бесплатно вывезла более 1150 человек из зоны АТО.

С 22 июля «Укрзализныця» возобновляет курсирование дневного скоростного поезда категории «Интерсити+» производства южнокорейской компании Нyundai Rotem из Киева в направлении освобожденных от российских террористов городов на востоке Украины – в Славянск, Краматорск и Дружковку.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.