Террористы пытались взорвать мост через Днепр в Полтавской области

Железнодорожники совместно с украинскими военными 23 июля сорвали попытку российских террористов взорвать стратегически важный железнодорожно-автомобильный Крюковский мост через реку Днепр, объединяющий промышленные центры Кременчуг и Крюков (Полтавская обл.), сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, наряд военизированной охраны Южной железной дороги совместно с кинологом в ходе визуального обследования водной акватории запрещенной зоны и опор моста выявил пенопластовый поплавок, прикрепленный к сумке, где находилось устройство для приведения в действие взрывчатки. В настоящее время на месте работают саперы.

В пресс-службе подчеркнули, что Крюковский мост находится далеко от зоны проведения АТО и относится к Южной железной дороге.

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Кроме того, 23 июля в 20:50 террористы устроили взрыв на 1210 километре перегона Квашино - Успенская Донецкой железной дороги. Повреждены по две железобетонные шпалы и рельсы по четному и нечетному путях. «Перегон для движения закрыт», - отмечается в сообщении.

Также 24 июля в 4:40 возле станции Иловайск в ходе обстрела повреждена контактная сеть на перегоне Кутейниково – Иловайск, вследствие чего «Укрзализныця» прервала движение поездов по данному участку.

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.

В мае-июле специализированные подразделения железных дорог Украины восстановили 43 из 56 объектов путевой инфраструктуры, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.