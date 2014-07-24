«Укрпочта» из-за боевых действий прекратила работу в Донецке и Луганске

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» временно приостановило прием и доставку почтовых отправлений в ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УГППС «Укрпочта».

«В связи с активным развертыванием боевых действий в зоне проведения АТО, невозможностью добраться до места назначения почты, беспокоясь о здоровье и жизни работников «Укрпочты», временно приостановлен прием почтовых отправлений в некоторые населенные пункты Донецкой и Луганской областей», - говорится речь в сообщении.

Так, в Донецкой области приостановлен прием и доставка почтовых отправлений в Амвросиевский, Старобешевский, Шахтерский, Ясиноватский районы, в города Донецк, Горловка, Дебальцево, Дзержинск, Енакиево, Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, Харцизск.

В Луганской области - в Антрацитовский, Краснодонский, Лутугинский, Перевальский, Попаснянский, Свердловский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, в города Луганск, Алчевск, Брянка, Кировск, Красный Луч, Лисичанск, Первомайск, Ровеньки, Рубежное, Северодонецк, Стаханов.

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В «Укрпочте» подчеркивают, что в течение последней недели также значительно участились случаи незаконных остановок, блокирования, осмотра и даже обстрела их машин вооруженными группировками.

«В настоящее время УГППС «Укрпочта», с учетом развития ситуации в восточном регионе, принимает необходимые меры для возобновления полноценного функционирования объектов почтовой связи на территории, подконтрольной Вооруженным силам Украины», - отмечается в сообщении.