«Укрзализныця» назначила еще один дополнительный поезд для вывоза людей из Луганска

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила на 24 июля дополнительный поезд №574/573 сообщением Луганск – Киев, а на 25 июля – дополнительный поезд №576/575 по маршруту Киев – Днепропетровск, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №574/573 сообщением Луганск – Киев отправится из Луганска 24 июля в 21:24 и прибудет в столицу на следующий день в 14:26.

Дополнительный поезд №576/575 по маршруту Киев – Днепропетровск отправится из столицы 25 июля в 16:14 и прибудет в Днепропетровск в 00:30 следующего дня.

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"Вопросы перевозок пассажиров из восточных регионов на постоянном контроле руководства "Укрзализныци". Так, за последние 15 дней по заказам региональных координационных штабов из восточных регионов "Укрзализныця" бесплатно перевезла более 1740 пассажиров", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 22 июля «Укрзализныця» возобновила курсирование дневного скоростного поезда категории «Интерсити+» производства южнокорейской компании Нyundai Rotem из Киева в направлении освобожденных от российских террористов городов на востоке Украины – в Славянск, Краматорск и Дружковку.