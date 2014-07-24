Глава "Укрзализныци": реформа отрасли позволит увеличить инвестиции в 3,5 раза

В результате реформирования Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») приток иностранных инвестиций в железнодорожную отрасль может увеличиться в 3,5 раза – до 26,5 млрд грн в год с существующих 7,5 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», об этом в интервью всеукраинской транспортной газете «Магистраль» сообщил генеральный директор ведомства Борис Остапюк.

«Есть позитивные сигналы от международных финансовых институтов относительно инвестирования средств в крупные инфраструктурные проекты. Речь идет и об электрификации, и о «расшивке» узких мест. Условием со стороны банкиров было как раз создание акционерного общества...Если говорить конкретнее, то мы ожидаем увеличения инвестиций с существующих 7,5 до 26,5 млрд грн в год», - сказал Остапюк, подчеркнув, что этот фактор позволит начать полномасштабный процесс перевооружения отрасли, прежде всего, за счет обновления подвижного состава путем размещения заказов на отечественных предприятиях.

Как полагает Остапюк, преобразование «Укрзализныци» в публичное акционерное общество позволит ведомству принимать более активное участие на рынке финансовых услуг, привлекая более долгосрочные и недорогие ресурсы на развитие отрасли, чем было до этого времени.

Глава железнодорожной отрасли отметил, что переход от территориальной системы управления к вертикально интегрированной по основным видам деятельности позволит существенно улучшить эффективность производственных процессов, так как в таком случае по каждому из хозяйств (грузовые перевозки, инфраструктура, тяга, пассажирские перевозки и др.) будет сформирован четкий баланс и отчетность.

Также Остапюк рассказал о ключевых этапах реформирования отрасли и сроках их реализации, в частности, через пять месяцев должно быть создано новое юридическое лицо ПАО "Украинская железная дорога". Уже создана центральная комиссия по инвентаризации «Укрзализныци», государственных предприятий и учреждений железнодорожного транспорта общего пользования и соответствующие комиссии по реорганизации.

К концу августа будет проведена инвентаризация имущества предприятий с целью формирования уставного капитала акционерного общества.

Следующим этапом реформы является проведение независимой оценки активов "Укрзализныци" на основе проведения тендера по отбору оценочной компании. Затем, по результатам проведенной работы, комиссия по образованию ПАО "Украинская железная дорога" подготовит сводный акт оценки имущественного комплекса АО "Укрзализныця", сводный перечень и передаточный акт, будет определен размер уставного капитала и разработан проект устава общества.

"Сегодня мы задекларировали движение в европейском направлении. Развитие рынка железнодорожных перевозок в странах ЕС регулируется рядом директив, которые требуют обеспечить функционирование железных дорог, которые будут независимыми от органов власти", - отметил глава железнодорожной госадминистрации.

По его словам, "Укрзализныця" приложит все усилия, чтобы в ходе структурных изменений сохранить многотысячный трудовой коллектив отрасли.

"Безусловный приоритет в моей деятельности в должности генерального директора - максимальное сохранение трудового коллектива. Будем людей переучивать и трудоустраивать на другую работу, но в пределах железной дороги", - подчеркнул Остапюк.

Читайте такжеТарифы на железнодорожные перевозки будет регулировать новая спецкомиссия

Руководитель «Укрзализныци» также отметил, что в ходе реформирования подконтрольного ему ведомства исключается возможность приватизации новообразованного акционерного общества на базе «Укрзализныци».

«Законом, регламентирующим реформу, запрещено отчуждать что-либо в процессе образования акционерного общества. Все предприятия, которые определены постановлением правительства, в полном составе заходят в новую на 100% государственную структуру. В дальнейшем любые решения в отношении имущества и активов предприятия сможет принимать только государство на уровне Кабмина и Верховной Рады Украины. Конечно, будет еще и общественный контроль, и никаких теневых процессов здесь провести никому не удастся», - резюмировал Остапюк.

Как сообщал УНИАН, правительство 25 июня приняло решение преобразовать Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в публичное акционерное общество до 1 января 2015 года. Правительство намерено включить в состав Публичного акционерного общества «Украинская зализныця» 62 предприятия разной формы собственности в рамках реформирования «Укрзализныци». Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.